Paris'te Binler 'Gazze'deki Soykırım Sona Ersin' Talebiyle Yürüdü

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan gösteride hükümete yaptırım çağrısı yapıldı

Binlerce kişi, Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in Gazze'deki soykırımının sona ermesi talebiyle sokaklara çıktı. Göstericiler ellerinde Filistin bayrakları taşıyarak şehrin simgesel noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Kalabalık, "Gazze, Paris seninle" ve "Yaşasın Filistin direnişi" sloganları atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik uygulamalarına son verilmesini istedi. Gösteride ayrıca Paris hükümetinin Tel Aviv'e karşı yaptırım uygulaması talebi yükseldi ve İsrail'i destekleyen uluslararası markalara karşı boykot çağrıları yapıldı.

Ailelerin çocuklarıyla katıldığı gösteride, barışı simgelemek amacıyla bir eylemci 2 beyaz güvercin getirdi. Gazzelilerin yaşadığı kıtlık tehlikesine dikkat çekmek isteyen bazı katılımcılar ise omuzlarında temsili un çuvalı taşıdı.

Etkinliğe, Gazze'ye temmuzda insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve daha sonra İsrail tarafından el konulan Hanzala gemisindeki isimlerden Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Gabrielle Cathala da katıldı. Cathala'nın varlığı, gösterideki uluslararası dayanışma mesajlarını güçlendirdi.

Gösteri, hem kamuoyu baskısının artırılması hem de Fransız hükümetinin dış politikada daha etkin tutum alması yönündeki taleplerin yükseldiği bir platform olarak öne çıktı.

