DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.561.936,48 0,69%

Paris'te Binler 'Gazze'deki Soykırım Sona Ersin' Talebiyle Yürüdü

Paris'te binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak İsrail'den Gazze'deki soykırımın sonlandırılmasını, yaptırım ve boykot çağrılarını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 18:15
Paris'te Binler 'Gazze'deki Soykırım Sona Ersin' Talebiyle Yürüdü

Paris'te Binler 'Gazze'deki Soykırım Sona Ersin' Talebiyle Yürüdü

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan gösteride hükümete yaptırım çağrısı yapıldı

Binlerce kişi, Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in Gazze'deki soykırımının sona ermesi talebiyle sokaklara çıktı. Göstericiler ellerinde Filistin bayrakları taşıyarak şehrin simgesel noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Kalabalık, "Gazze, Paris seninle" ve "Yaşasın Filistin direnişi" sloganları atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik uygulamalarına son verilmesini istedi. Gösteride ayrıca Paris hükümetinin Tel Aviv'e karşı yaptırım uygulaması talebi yükseldi ve İsrail'i destekleyen uluslararası markalara karşı boykot çağrıları yapıldı.

Ailelerin çocuklarıyla katıldığı gösteride, barışı simgelemek amacıyla bir eylemci 2 beyaz güvercin getirdi. Gazzelilerin yaşadığı kıtlık tehlikesine dikkat çekmek isteyen bazı katılımcılar ise omuzlarında temsili un çuvalı taşıdı.

Etkinliğe, Gazze'ye temmuzda insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve daha sonra İsrail tarafından el konulan Hanzala gemisindeki isimlerden Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Gabrielle Cathala da katıldı. Cathala'nın varlığı, gösterideki uluslararası dayanışma mesajlarını güçlendirdi.

Gösteri, hem kamuoyu baskısının artırılması hem de Fransız hükümetinin dış politikada daha etkin tutum alması yönündeki taleplerin yükseldiği bir platform olarak öne çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki soykırımının sona ermesi...

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki soykırımının sona ermesi çağrısıyla gösteri yaptı.

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki soykırımının sona ermesi...

İLGİLİ HABERLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Seydişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
2
İsrail Gazze'de Çok Katlı Binaları Yıkıyor: Filistinliler Göçe ve 'Ölüm Çemberine' İtiliyor
3
Paris'te Binler 'Gazze'deki Soykırım Sona Ersin' Talebiyle Yürüdü
4
Gazze Hükümeti İsrail'in 'Hamas Askeri Faaliyetleri' İddialarını Yalanladı
5
Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: Savunma Sanayi Hamlelerimize Karşı Düşmanca Tavır
6
Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' için karanlık senaryolara karşı hazırlıklıyız

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı