Paris'te Çatı Katında Yangın: İki Yaralı

Paris'te Yangın Olayı

Fransa'nın başkenti Paris'te, 10 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Olay, 13. bölge'de, Ivry Caddesi ve Massena Bulvarı'nın kesiştiği noktada saat 16:45 sularında meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Yangına müdahale etmek üzere çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi. Yangın sırasında binanın etrafında güvenlik önlemleri alındı. Le Figaro'da yer alan haberlere göre, yangın, binanın çatı katında yürütülen şantiye çalışmaları sırasında çıktı.

Yaralılar ve Müdahale

Yangın esnasında en az iki gaz tüpü patladığı ve bu olayda bir şantiye işçisi ile bir itfaiye görevlisi olmak üzere iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel Yetkililerden Açıklamalar

Paris 13. Bölge Belediye Başkanı Jerome Coumet, yangının yerel saatle 19:00 civarında kontrol altına alındığını duyurdu.

Ulaşımda Aksaklıklar

Yangın nedeniyle T3a tramvay hattında Porte de Charenton ve Porte d'Italie durakları arasında ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Ayrıca, Porte d'Ivry metro istasyonu da kapatıldı.

Sosyal Medya Paylaşımları

Sosyal medya platformlarında yangın anına dair görüntüler paylaşıldı. Bu görüntülerde, binanın çatısından yükselen yoğun duman ve patlamaların yaşandığı anlar görüldü.