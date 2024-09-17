DOLAR
34,09 -0,33%
EURO
37,93 -0,08%
ALTIN
2.816,46 0,18%
BITCOIN
2.056.205,23 -4,51%

Paris'te Çatı Katında Yangın: İki Yaralı

Fransa'nın Paris kentinde bir binanın çatı katında çıkan yangında iki kişi yaralandı ve ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 20:51
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 20:51
Paris'te Çatı Katında Yangın: İki Yaralı

Paris'te Yangın Olayı

Fransa'nın başkenti Paris'te, 10 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Olay, 13. bölge'de, Ivry Caddesi ve Massena Bulvarı'nın kesiştiği noktada saat 16:45 sularında meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Yangına müdahale etmek üzere çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi. Yangın sırasında binanın etrafında güvenlik önlemleri alındı. Le Figaro'da yer alan haberlere göre, yangın, binanın çatı katında yürütülen şantiye çalışmaları sırasında çıktı.

Yaralılar ve Müdahale

Yangın esnasında en az iki gaz tüpü patladığı ve bu olayda bir şantiye işçisi ile bir itfaiye görevlisi olmak üzere iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel Yetkililerden Açıklamalar

Paris 13. Bölge Belediye Başkanı Jerome Coumet, yangının yerel saatle 19:00 civarında kontrol altına alındığını duyurdu.

Ulaşımda Aksaklıklar

Yangın nedeniyle T3a tramvay hattında Porte de Charenton ve Porte d'Italie durakları arasında ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Ayrıca, Porte d'Ivry metro istasyonu da kapatıldı.

Sosyal Medya Paylaşımları

Sosyal medya platformlarında yangın anına dair görüntüler paylaşıldı. Bu görüntülerde, binanın çatısından yükselen yoğun duman ve patlamaların yaşandığı anlar görüldü.

İLGİLİ HABERLER

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’da Narin Güran Cinayetinde Şok İddia: Büyük Amca Aileyi Yönlendirdi
2
Narin Güran Cinayetinde Flaş Gelişme: Narin'in Ölüm Nedeni Belli Oldu! Boğularak Öldürüldü
3
Kocaeli'de Ziynet Eşyası Hırsızlığına İki Tutuklama
4
Gaziantep'te Pompalı Tüfekli Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
5
Lübnan'da Eğitim Schneideri İptal Edildi
6
Mustafa Taviloğlu'nun Sanat Koleksiyonu İstanbul'da Sergileniyor
7
Ürdün Kralı Abdullah’dan Lübnan’a Tıbbi Destek Talimatı

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?