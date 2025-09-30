Parmaksız Kale Höyüğü'nde 5 Bin Yıllık Karaz ve Urartu İzleri

Erzurum Hınıs'ta Parmaksız Kale Höyüğü'nde süren kazılarda Karaz ve Urartu kültürlerine ait 5 bin yıllık bulgular, 21 ekip tarafından inceleniyor.

Erzurum Hınıs'ta süren kazılarda Karaz kültürü, yayla buluntuları ve Urartu yerleşimi gün yüzüne çıkıyor

Erzurum'un Hınıs ilçesinde geçmişi 5 bin yıl öncesine dayanan Parmaksız Kale Höyüğü'nde arkeolojik kazılar devam ediyor.

Altı farklı üniversiteden 21 ekip ile yürütülen kazılarda, milattan önce 3 bin yılına tarihlenen Karaz kültürüne ait izler tespit edildi.

Höyükte ayrıca yaklaşık 4 bin yıl öncesine uzanan yayla kültürüne ilişkin bulgulara da rastlanmaya başlandı. Alan; ritüel alanı, kale, güney yamaç ve karşı yamaç olmak üzere dört ana bölümden oluşuyor. Kale kesiminde ise daha önce Urartu medeniyetine ait bir yerleşim bulunmuştu.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Umut Parlıtı, AA muhabirine çalışmaların eylül ayı itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Geleceğe Miras Projesi kapsamında desteklendiğini söyledi.

"Urartularla ilişkilendirilen ritüel alanımız, Karaz ve Urartularla ilişkilendirilen höyüğümüz, şu anki kazı yapılan güney yamaç ve diğer kazı yapılan karşı yamaçtan oluşuyor. Burada biz güney yamaçta 5 bin yıl öncesine dayanan Karaz kültürüyle ilişkilendirilen mezarları açmaktayız. Burada taş çevikli mezar ve sanduka mezarı yer almaktadır. Bu bizi 5 bin yıl öncesine götürmekte. Karşı yamaçtaki kazılarda ise hem Karaz medeniyetine hem de yayla kültürü dediğimiz medeniyeti dönemine ait 4 bin yıl öncesine ait veriler sunmaktadır. Burada mezar tiplerinin dışında ritüelle ilişkilendirilen veriler de bulmaktayız. Bize bunlar kefen geleneğini ve aynı zamanda ölü yemeğine ilişkin veriler de sunmaktadır."

Kazı çalışmalarının bölgenin tarihini aydınlatmaya devam ettiği bildirildi.

