Pencap'ta Şiddetli Sel: Yarım Milyon Kişi Daha Tahliye Edildi

Pencap'taki muson yağışları ve yükselen nehir seviyeleri nedeniyle son 24 saatte yarım milyon kişi tahliye edildi; toplam yerinden edilen sayısı 1,8 milyona ulaştı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 14:08
Son 24 saatte yarım milyon kişi, Pencap eyaletindeki şiddetli muson yağışları ve nehir seviyelerindeki hızlı yükseliş nedeniyle güvenli bölgelere tahliye edildi.

En çok etkilenen bölgeler ve tahliyeler

Pencap yetkilisi Nabeel Javed, özellikle Muzaffargarh ve Multan kentlerinin sellerden en fazla etkilendiğini, son iki haftada Ravi, Sutlej ve Çenab nehirlerinin taşması sonucu 3 bin 900 köyün sular altında kaldığını bildirdi.

Javed, son tahliyelerle birlikte geçen aydan bu yana yerinden edilenlerin sayısının 1,8 milyone yükseldiğini belirtti. Ayrıca Muzaffargarh, Narowal ve Kasur'da yerinden edilen aileler için çadır kentler kurulduğunu ve gıda ile temel ihtiyaçların dağıtıldığını aktardı.

Arama-kurtarma ve yardım çalışmaları

Pencap Afet Yönetim Kurumu PDMA Genel Direktörü Arfan Ali Kathia, binlerce arama kurtarma görevlisinin yardım çalışmalarına katıldığını ve ordunun da sel bölgelerindeki insanları ve hayvanları güvenli alanlara taşımak için görevlendirildiğini söyledi.

Kathia, şiddetli muson yağmurlarının ve Hindistan'daki barajlardan bırakılan suların nehirleri tehlikeli seviyelere yükselttiğini belirterek Bu, Pencap tarihindeki en kötü sel felaketi. ifadesini kullandı.

Yetkililer dün selden etkilenen bölgelerde yaşayan yaklaşık 300 bin kişinin tahliye edildiğini daha önce bildirmişti.

Genel etki ve can kaybı

Pencap genelinde 3,8 milyon kişinin sellerden etkilendiğini vurgulayan yetkililer, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve evlerini kaybedenlere eyalet yönetimi tarafından yardım yapılacağını açıkladı.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölgede her yıl büyük çaplı doğal afetlere yol açıyor. Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana meydana gelen sellerde 800'den fazla kişi, Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ise haziran başından bu yana yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti.

