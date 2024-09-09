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Pençe Kilit Harekatı'ndan Anlık Görüntüler Paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Harekatı bölgesine dair çarpıcı fotoğraflar paylaştı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 16:49
Pençe Kilit Harekatı'ndan Anlık Görüntüler Paylaşıldı

Peniç Kilit Harekatı'nda Anlık Görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinden dikkat çekici bir fotoğraf paylaşımında bulundu. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabında yer alan bu paylaşımda, fotoğrafın ilgili bölgede çekildiği ve "Her şartta mücadele" ifadesi kullanıldığı belirtildi.

Operasyon Anları Belgelendi

Paylaşılan fotoğrafta, Mehmetçik tarafından, operasyon kapsamında terör örgütüne ait sığınaklar ve mağaralarda gerçekleştirilen arama ve tarama çalışmalarının anları yer aldı. Bu tür paylaşımlar, yapılan operasyonların ciddiyetini ve askerlerin gösterdiği özveriyi gözler önüne seriyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinden fotoğraf...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinden fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta, operasyon kapsamında terör örgütüne ait mağara ve sığınaklara Mehmetçik tarafından arama tarama yapıldığı anlar yer aldı.

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