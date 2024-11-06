Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Başarılar Devam Ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.
Arama-Tarama Faaliyetleri Sonuç Verdi
Bakanlıktan gelen açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mehmetçiği tarafından gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri sırasında, örgüte ait önemli miktarda silah ve mühimmatın ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.
Ele Geçirilen Silah ve Mühimmatlar
Operasyon kapsamında ele geçirilenler arasında:
- 2 AT-4 tanksavar silahı
- 2 Zagros keskin nişancı tüfeği ve dürbünü
- 6 AK-47 piyade tüfeği
- 1 Dragunov keskin nişancı silahı
- 2 tabanca
- 60 Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı
- 840 5,56 mm mühimmat
- 1 kutu 7,62 mm mühimmat
- İnfilaklı fitil
- RPG-7 roketatar dürbünü
- El dürbünü
- 2 gündüz görüş dürbünü
Bu başarı, Türk askerinin kararlılığını ve terörle mücadele konusundaki azmini bir kez daha kanıtlamış oldu.