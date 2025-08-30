DOLAR
Perinçek'ten 30 Ağustos Mesajı: KKTC Doğu Akdeniz'de Güvenlik Kalesi

Perinçek, KKTC'nin Doğu Akdeniz'de güvenlik kalesi olduğunu vurgulayarak tanınması için çalışmaların yoğunlaştırılmasını çağırdı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 12:11
Perinçek'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Türkiye'nin ve ordunun kazanımlarına işaret etti.

Perinçek, 30 Ağustos'un Ankara'da Mustafa Kemal Paşa önderliğinde kurulan devrimci hükümetin komutası altındaki Türk Silahlı Kuvvetlerinin zaferi olduğunu vurguladı.

Devrimci hükümet, Türk milletinin öncülerini birleştirmiş, Türk ordusunu yeniden düzene sokmuş ve 30 Ağustos Zaferi'nin kuvvetini örgütlemiştir.

Türk milleti olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine güveniyoruz. Türk ordusunu yıpratmaya çalışan kampanyalar, etkisiz kalmaya mahkumdur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz’de vatanımız için güvenlik kalesidir. KKTC'nin tanınması için çalışmaları yoğunlaştırmak günümüzün görevidir.

Perinçek, bölgesel dayanışmanın önemine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi paylaştı:

Bugün Karadeniz'den Akdeniz'e ve Hürmüz Boğazı'na kadar uzanan cephede, Suriye, Rusya, Irak, İran ve Azerbaycan'dan Çin Halk Cumhuriyeti'ne kadar uzanan cephede Asya ülkeleri ile dayanışma, yeni zaferlerin anahtarıdır.

Doğu Akdeniz, yeni 30 Ağustosların coğrafyası olacaktır. 30 Ağustos Zaferi'nden aldığımız esin ve kuvvetle ordumuzun ve milletimizin Zafer Bayramı'nı kutluyoruz.

