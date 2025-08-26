DOLAR
Petro: 'Cartel de los Soles diye bir örgüt yok'

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Maduro'ya yönelik 'Cartel de los Soles' suçlamalarını reddetti ve bölgesel koordinasyon çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 02:05
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 02:05
Petro: "Cartel de los Soles diye bir örgüt yok"

Kolombiya Cumhurbaşkanından tepki

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu uyuşturucu kaçakçılığıyla ilişkilendiren iddialarına sert tepki gösterdi. Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Petro, "Cartel de los Soles diye bir örgüt yok, bu, aşırı sağın kendilerine itaat etmeyen hükümetleri devirmek için uydurduğu bir bahanedir." ifadelerini kullandı.

Petro, Venezuela üzerinden geçen Kolombiya kokainini Uyuşturucu Kaçakçılığı Konseyinin kontrol ettiğini ve bu ticaretin baronlarının Avrupa'da ve Orta Doğu'da yaşadığını savundu.

Cumhurbaşkanı, "ABD’ye ve Venezuela’ya bu kartelleri birlikte yok etme önerisinde bulundum. Bu, boyun eğmek değil, koordinasyon meselesidir. Venezuela’daki siyasi sorun yalnızca Venezuelalıların kendi aralarında, konuşarak ve daha fazla demokrasiyle çözülebilir. Karbonsuz bir Venezuela hedefimiz olmalıdır. Yaşamın küresel gücü olacak Büyük Kolombiya, Latin Amerika birliğinin ve barışın temel direği olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

ABD hükümeti, 8 Ağustosta Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında verilecek ödülü daha önce 25 milyon dolar olan tutarı 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

Maduro’nun on yılı aşkın süredir ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığı'nın 25 Temmuzda "Cartel de los Soles"i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist (SDGT) olarak tanımladığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılmasını talep etmişti. CNN'e konuşan iki üst düzey ordu yetkilisi, bu talimatın ardından bölgeye 4 bin deniz piyadesi ve farklı görevleri yürütecek denizcilerin gönderilmesine karar verildiğini aktardı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ödülün artırılmasının ardından 4,5 milyonu aşkın milis gücünün ülke genelinde konuşlandırılacağını duyurmuştu.

Petro ayrıca, 20 Ağustostaki açıklamasında ABD'nin Venezuela'ya yönelik olası müdahalesinin bölgeyi "Suriye'ye dönüştürebileceği" uyarısında bulunmuştu.

