Petro, Tüm Bakanların İstifasını İstedi: Kabinede Değişim Süreci Başlıyor

Petro’dan Radikal Hamle

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, canlı yayınlanan bir kabine toplantısında yaşanan tartışmaların ardından tüm bakanların istifasını istedi. Bu önemli gelişme, ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı.

İstifalar ve Yenilikler

Petro, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, yalnızca kabinedeki bakanlardan değil, üst düzey bürokratlardan da istifalarını talep etti. Cumhurbaşkanı, "Bakanların ve idari daire müdürlerinin resmi istifasını talep ettim. Halkın emrettiği programa daha fazla uyum sağlamak için kabinede bazı değişiklikler olacak. Tamamen programın yerine getirilmesine odaklanacağım" ifadelerini kullandı.

Öncesinde Yaşanan İstifalar

Petro’nun bu açıklamasından önce, Kültür Bakanı Juan David Correa ve Çevre Bakanı Susana Muhamad istifalarını duyurmuştu.

Canlı Yayındaki Sert Tartışma

5 Şubat'ta televizyonlardan canlı yayınlanan kabine toplantısında yeni Dışişleri Bakanı Laura Sarabia, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez, eski büyükelçi Armando Benedetti ve Çevre Bakanı Susana Muhamad arasında sert tartışmalar yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Marquez, Sarabia’yı eleştirerek, "Laura Sarabia'nın bu hükümette, bize ve bana karşı tutumunu beğenmiyorum. Ona ‘Bana saygı duy, ben cumhurbaşkanı yardımcısıyım’ demek zorunda kaldım" şeklinde konuştu.

Tartışmaların Ardından Gelen Tepkiler

Sarabia, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her bakanın bir sorumluluğu vardır ve bakanlar kurulu, Kolombiya halkının ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını belirleyen organdır. Bugün bunu başaramadık ve bu alanı bulanıklaştırdık. Bu gece düşünmemiz gereken bir gece" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Petro ise, bakanlara yönelik eleştirilerde bulunarak kabine revizyonunun sinyalini vermişti.