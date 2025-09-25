Pokemon Company: ICE'nin Gözaltı Videosunda İçeriklerimizin Kullanımına İzin Vermedik

Pokemon Company: İçeriklerimizin ICE Tarafından Kullanımına İzin Vermedik

Japon konsol ve oyun üreticisi Nintendo'nun alt şirketi Pokemon Company International, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ile ilgili paylaşılan bir videoda marka içeriğinin kullanıldığı iddiasına yanıt verdi.

BBC kaynaklı habere göre şirket, ABD İç Güvenlik Bakanlığının yayımladığı içerikte markaya ait görüntü, slogan ve müziğin yer aldığını öğrendiklerini bildirdi.

Şirketimiz, bu içeriğin üretimi ve dağıtımına müdahil olmamış ve fikri mülkiyet hakkımız olan ürünlerin kullanımına izin vermemiştir.

Videoda neler yer aldı?

ABD İç Güvenlik Bakanlığının 23 Eylül'de ABD merkezli X sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, ICE'nin düzensiz göçmenleri gözaltına aldığı anlar, Hepsini Yakalamalıyım! (Gotta Catch 'Em All) sloganı ile sunuldu.

İçerikte ayrıca Pokemon çizgi dizisinin açılış müziği, markalaşmış yazı tipi ve gözaltına alınan kişilerin fotoğraflarının 'Pokemon kartlarıyla' tasvir edilmesi ile çizgi diziden kısa görüntüler yer aldı.

Pokemon Company International'ın açıklaması, şirketin marka ve fikri mülkiyet haklarını koruma iradesini vurguladı.