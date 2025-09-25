Pokemon Company: ICE'nin Gözaltı Videosunda İçeriklerimizin Kullanımına İzin Vermedik

Pokemon Company International, ICE'nin 23 Eylül tarihli gözaltı videosunda marka görüntüleri, slogan ve müziğin izinsiz kullanıldığını ve izin vermediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 15:43
Pokemon Company: ICE'nin Gözaltı Videosunda İçeriklerimizin Kullanımına İzin Vermedik

Pokemon Company: İçeriklerimizin ICE Tarafından Kullanımına İzin Vermedik

Japon konsol ve oyun üreticisi Nintendo'nun alt şirketi Pokemon Company International, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ile ilgili paylaşılan bir videoda marka içeriğinin kullanıldığı iddiasına yanıt verdi.

BBC kaynaklı habere göre şirket, ABD İç Güvenlik Bakanlığının yayımladığı içerikte markaya ait görüntü, slogan ve müziğin yer aldığını öğrendiklerini bildirdi.

Şirketimiz, bu içeriğin üretimi ve dağıtımına müdahil olmamış ve fikri mülkiyet hakkımız olan ürünlerin kullanımına izin vermemiştir.

Videoda neler yer aldı?

ABD İç Güvenlik Bakanlığının 23 Eylül'de ABD merkezli X sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, ICE'nin düzensiz göçmenleri gözaltına aldığı anlar, Hepsini Yakalamalıyım! (Gotta Catch 'Em All) sloganı ile sunuldu.

İçerikte ayrıca Pokemon çizgi dizisinin açılış müziği, markalaşmış yazı tipi ve gözaltına alınan kişilerin fotoğraflarının 'Pokemon kartlarıyla' tasvir edilmesi ile çizgi diziden kısa görüntüler yer aldı.

Pokemon Company International'ın açıklaması, şirketin marka ve fikri mülkiyet haklarını koruma iradesini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belgin Uygur Çekmeköy'de: Türkiye Yüzyılı Buluşmaları İstanbul'da Sona Erdi
2
Sivas'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı — Sürücü Yaralandı
3
Bitlis'te Kaya Düşmesi Riskine Karşı Yamaçlar Çelik Ağla Korunuyor
4
Trump: Ukrayna AB ve NATO Desteğiyle Eski Sınırlarına Dönebilir
5
İzmir'de "dini değerlere hakaret" ve müstehcenlik iddiasıyla 2 gözaltı
6
Eyüpsultan'da İki Kamyonet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Ersoy: İstanbul'a 9 Ayda 13,5 Milyon Turist — Türkiye Turizmi Rekora Koşuyor

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim