Polonya Sınır Güvenliğini Mücadele Konusu Olmaktan Çıkardı

Polonya, Sınır Güvenliği ile İlgili Son Açıklamalarını Yaptı

Polonya'nın Başbakanı Donald Tusk, ülkesi ve Avrupa'nın sınırlarını korumanın ulusal bir görev olduğunu vurgulayarak bu konunun müzakere edilemeyeceğini belirtti.

Tusk'ın Sosyal Medya Açıklaması

Tusk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Polonya ve Avrupa sınırlarını korumak bizim hakkımız ve görevimizdir. Güvenliği müzakere konusu edilmeyecek. Kimseyle. Bu bir zorunluluktur ve hükümetim bu zorunluluğu yerine getirecektir" ifadelerine yer verdi.

Sığınma Hakkının Askıya Alınması

12 Ekim'de, Polonya'nın sığınma hakkını geçici olarak askıya alma kararını alacağı ve Avrupa Birliği'nden bu kararın tanınmasını talep edeceği duyurulmuştu.

Yeni Göç Politikası

Tusk, güvenliği sağlamak ve kontrolü yeniden kazanmak için yeni bir göç politikasının önümüzdeki hafta kabineye sunulacağını da ifade etti.

AB Komisyonu'ndan Gelen Tepkiler

AB Komisyonu Sözcüsü Anitta Hipper, Tusk'ın sığınma hakkına ilişkin olası adımının "insan hakları yükümlülüklerinin ihlali" riski taşıdığını bildirdi.

Polonya'nın Suçlamaları

Polonya, göçmenlerin ülke üzerinden geçişini kolaylaştırdığı gerekçesiyle Rusya ve Belarus'u suçlamaktadır.