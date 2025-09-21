Portekiz, 21 Eylül 2025'te Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Bugün, 21 Eylül 2025, Portekiz Devleti Filistin Devleti'ni resmen tanıyor" dedi.

Rangel, tanıma kararının Bakanlar Kurulu tarafından alındığını ve Cumhurbaşkanı ile parlamentoda sandalyesi bulunan siyasi partilerin desteğine sahip olduğunu vurguladı.

İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözümün "adil ve kalıcı bir barışa giden tek yol olduğuna inandığını" belirten Rangel, "Filistin Devleti'nin tanınması, Portekiz dış politikasının temel, sürekli ve uzlaşıya dayalı çizgisinin uygulanmasına tekabül ediyor." ifadelerini kullandı.

Tanımanın üç temel ayağı

Birincisi: Filistin Yönetimi'nin açıkça ve fazla uzatmadan kabul ettiği garantilerdir. Bunlar, terörizmin kınanması, kurumsal reformların uygulanması, seçimlerin hazırlanması, Gazze'de hükümet sorumluluğunun üstlenilmesi ve İsrail'in tam olarak tanınmasıdır.

İkincisi: İsrail'i henüz tanımayan Arap devletlerinin bunu hemen yapması; bu ülke ile diplomatik ilişkilerini normalleştirip, Hamas'ı net bir şekilde kınayıp, bu örgütün artık Filistin Devleti'nde, Gazze Şeridi'nde veya ötesinde herhangi bir kontrol pozisyonuna sahip olamayacağını kabul etmeleridir.

Üçüncüsü: Henüz Filistin Devleti'ni tanımamış olan katılımcı Batılı devletlerin Filistin Devleti'ni tanımasıdır.

Rangel'in açıklamaları, Portekiz'in iki devletli çözüm ve bölgesel istikrar vurgusunu öne çıkardı.

Cumhurbaşkanından tam destek

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, BM Genel Kurulu için New York'a hareketi öncesinde Portekiz basınına yaptığı açıklamada ülkesinin tanımaya "tam destek verdiğini, bunun iki devletli çözümün yolunu açacağına inandığını" söyledi ve tanımayı bir "vicdan ve ilke meselesi" olarak nitelendirdi.

Not: Haberde belirtildiği üzere, aynı gün Kanada, Avustralya ve İngiltere de Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurdu.