Portekiz, 21 Eylül 2025'te Filistin Devleti'ni Resmen Tanıdı

Portekiz, 21 Eylül 2025'te Filistin Devleti'ni resmen tanıdı; karar Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı ile parlamentodaki partilerin desteğiyle alındı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 22:50
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 22:50
Portekiz, 21 Eylül 2025'te Filistin Devleti'ni Resmen Tanıdı

Portekiz, 21 Eylül 2025'te Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Bugün, 21 Eylül 2025, Portekiz Devleti Filistin Devleti'ni resmen tanıyor" dedi.

Rangel, tanıma kararının Bakanlar Kurulu tarafından alındığını ve Cumhurbaşkanı ile parlamentoda sandalyesi bulunan siyasi partilerin desteğine sahip olduğunu vurguladı.

İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözümün "adil ve kalıcı bir barışa giden tek yol olduğuna inandığını" belirten Rangel, "Filistin Devleti'nin tanınması, Portekiz dış politikasının temel, sürekli ve uzlaşıya dayalı çizgisinin uygulanmasına tekabül ediyor." ifadelerini kullandı.

Tanımanın üç temel ayağı

Birincisi: Filistin Yönetimi'nin açıkça ve fazla uzatmadan kabul ettiği garantilerdir. Bunlar, terörizmin kınanması, kurumsal reformların uygulanması, seçimlerin hazırlanması, Gazze'de hükümet sorumluluğunun üstlenilmesi ve İsrail'in tam olarak tanınmasıdır.

İkincisi: İsrail'i henüz tanımayan Arap devletlerinin bunu hemen yapması; bu ülke ile diplomatik ilişkilerini normalleştirip, Hamas'ı net bir şekilde kınayıp, bu örgütün artık Filistin Devleti'nde, Gazze Şeridi'nde veya ötesinde herhangi bir kontrol pozisyonuna sahip olamayacağını kabul etmeleridir.

Üçüncüsü: Henüz Filistin Devleti'ni tanımamış olan katılımcı Batılı devletlerin Filistin Devleti'ni tanımasıdır.

Rangel'in açıklamaları, Portekiz'in iki devletli çözüm ve bölgesel istikrar vurgusunu öne çıkardı.

Cumhurbaşkanından tam destek

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, BM Genel Kurulu için New York'a hareketi öncesinde Portekiz basınına yaptığı açıklamada ülkesinin tanımaya "tam destek verdiğini, bunun iki devletli çözümün yolunu açacağına inandığını" söyledi ve tanımayı bir "vicdan ve ilke meselesi" olarak nitelendirdi.

Not: Haberde belirtildiği üzere, aynı gün Kanada, Avustralya ve İngiltere de Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Yıldızları Çekya'da 'En İyi Gösteri Uçuşu' Ödülünü Kazandı
2
TRT'den 38. Ahilik Haftası'na Özel Ücretsiz Konser — Kırşehir 22 Eylül
3
Konya Sarayönü'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
4
Belgorod'da İHA Saldırısı: 1 Ölü, Kırım ve Zaporijya'da Yaralılar
5
Şanlıurfa'da Haliliye'de Kaza: İki Otomobil Çarpıştı, 5 Yaralı
6
Portekiz, 21 Eylül 2025'te Filistin Devleti'ni Resmen Tanıdı
7
Rize'de Ayder Yaylası'na Alternatif Güzergah Çalışmaları Sürüyor

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü