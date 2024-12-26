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Pozantı'da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

Adana'nın Pozantı ilçesinde gerçekleşen yoğun kar yağışı, mahalleleri beyaz örtüyle kapladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 17:33
Pozantı'da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

Adana'nın Pozantı İlçesinde Kar Yağışı Yaşandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde, gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışı, birçok mahallede beyaz bir örtü oluşturdu. Bu doğal güzellik, bölgedeki kış manzaralarını gözler önüne sererken, aynı zamanda vatandaşların günlük yaşamına ulaşım açısından zorluklar da getirdi.

Ormanlık Alanlar Hava'dan Görüntülendi

Yoğun kar yağışının ardından, ilçedeki bazı ormanlık alanlar dron ile havadan görüntülendi. Bu görüntüler, Pozantı'nın doğal güzelliklerini beyaz örtü altında daha da göz alıcı hale getirdi. Yerel halk, karla kaplı alanların keyfini çıkarırken, bu manzaraları sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Adana'nın Pozantı ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından ilçedeki bazı ormanlık...

Adana'nın Pozantı ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından ilçedeki bazı ormanlık alanlar dron ile görüntülendi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından ilçedeki bazı ormanlık...

Adana'nın Pozantı ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından ilçedeki bazı ormanlık alanlar dron ile görüntülendi.

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