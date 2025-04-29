DOLAR
38,45 -0,04%
EURO
43,81 0,08%
ALTIN
4.107,2 0,7%
BITCOIN
3.665.791,11 -1%

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Marmara Kariyer Fuarı'nda Öğrencilerle Buluştu

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Marmara Kariyer Fuarı'nda gençlere meslek seçimi ve eğitim üzerine önemli tavsiyelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 19:46
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Marmara Kariyer Fuarı'nda Öğrencilerle Buluştu

Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Öğrencilere Meslek Seçimi Tavsiyeleri

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Marmara Kariyer Fuarı'nda (MARMARAKAF) öğrencilerle bir araya gelerek, meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı. Fuarda, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen etkinlikte, Kocaeli Üniversitesi ev sahipliği yaptı ve 14 üniversite iş birliği ile gerçekleştirildi.

Ortaylı, meslek seçiminde öncelikle kabiliyetlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer gerekli kabiliyete sahip değilseniz o meslekte ısrar etmemelisiniz. Mesleğinizde er ya da geç fire verirsiniz," dedi.

Doğru Eğitim ve Dilin Önemi

Para kazanma hedefiyle yanlış seçimler yapmamak gerektiğinin altını çizen Ortaylı, öğrencilere dil öğrenmenin ve coğrafyanın önemini aktardı. "İlk önce dil öğreneceksiniz. İkincisi, coğrafya. Coğrafya bilmeden okumuş yazmış insan olamaz," şeklinde konuştu. Ayrıca, tarih bilgisi edinmenin de kritik olduğunu belirtti.

Ortaylı, öğrencilere severek okuyacakları bir meslek seçmelerini önerirken, "Sevdiğiniz mesleğin yüzde 20'si sıkıntı faslı vardır ama eğer yüzde 80'ini sevmiyorsanız o meslek sizin için bir sıkıntı kaynağı olacaktır," ifadesini kullandı.

Kişisel Gelişim için Kitap Okuma

Kendi meslek seçim sürecinin merakla başladığını anlatan Ortaylı, kişisel gelişimde kitap okumanın büyük önem taşıdığını vurguladı. Öğrencilere, okuma alışkanlıklarını geliştirmelerini ve çeşitli konularda kitaplar okumalarını önerdi.

Atatürk ve Eğitim Vizyonu

Ortaylı, Atatürk'ün eğitimdeki katkılarından bahsederek, "Atatürk, o kadar büyük bir liderdi ki bize kurduğu iki edebiyat fakültesi vardır. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu gibi kuruluşlar, güçlü bir milletin, coğrafya ve tarihi iyi bilen bireyler yetiştirmek için önemlidir," dedi.

Söyleşinin ardından Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Ortaylı'ya bir plaket takdim ederek kendisine teşekkür etti.

Tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Marmara Kariyer Fuarı'nda (MARMARAKAF), öğrencilerle...

Tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Marmara Kariyer Fuarı'nda (MARMARAKAF), öğrencilerle meslek seçimi üzerine söyleşi yaptı.

Tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Marmara Kariyer Fuarı'nda (MARMARAKAF), öğrencilerle...

Tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Marmara Kariyer Fuarı'nda (MARMARAKAF), öğrencilerle meslek seçimi üzerine söyleşi yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da 3 Gün Sürecek Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Kocaeli'nde İkramiye ve Desteklere Yüzde 80-250 Zam: Tarihi Anlaşma

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

2025 Hıdırellez: Büyülü Gece ve Ritüelleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Devrilen Otomobildeki Karı-Koca Yaralandı
2
Ankara'dan İlk Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İtalya İş Forumu'nda Ekonomi Vurgusu Yaptı
4
Kırgızistan'da Gençlik Konferansı: Türk Dünyasının Geleceği Tartışıldı
5
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bakırköy Cezaevi'nde Tutuklularla Buluştu
6
Aydın'da Kestane Gal Arısına Karşı Biyolojik Mücadele Başlatıldı
7
Polonya Büyükelçiliği'nden Avrupa Koleji Rektör Yardımcısına Onuruna Resepsiyon

Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu

Ankara'da 3 Gün Sürecek Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Yaylakent'te Gençlere İş İmkanı: Personel Alım İlanı

2025 Hıdırellez: Büyülü Gece ve Ritüelleri

1 Mayıs'ta Toplu Taşıma Ücretsiz! İşte Detaylar

Kocaeli'nde İkramiye ve Desteklere Yüzde 80-250 Zam: Tarihi Anlaşma

Ünlü Meyve Suyu Markasından Kritik Geri Çağırma Kararı!

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'dan Şok Zam Açıklaması! Tüp Fiyatları Güncellendi

İstanbul'da Mayıs İndirimleri: Yumurta Fiyatları Düşüyor!