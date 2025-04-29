Prof. Dr. İlber Ortaylı, Marmara Kariyer Fuarı'nda Öğrencilerle Buluştu

Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Öğrencilere Meslek Seçimi Tavsiyeleri

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Marmara Kariyer Fuarı'nda (MARMARAKAF) öğrencilerle bir araya gelerek, meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı. Fuarda, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen etkinlikte, Kocaeli Üniversitesi ev sahipliği yaptı ve 14 üniversite iş birliği ile gerçekleştirildi.

Ortaylı, meslek seçiminde öncelikle kabiliyetlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer gerekli kabiliyete sahip değilseniz o meslekte ısrar etmemelisiniz. Mesleğinizde er ya da geç fire verirsiniz," dedi.

Doğru Eğitim ve Dilin Önemi

Para kazanma hedefiyle yanlış seçimler yapmamak gerektiğinin altını çizen Ortaylı, öğrencilere dil öğrenmenin ve coğrafyanın önemini aktardı. "İlk önce dil öğreneceksiniz. İkincisi, coğrafya. Coğrafya bilmeden okumuş yazmış insan olamaz," şeklinde konuştu. Ayrıca, tarih bilgisi edinmenin de kritik olduğunu belirtti.

Ortaylı, öğrencilere severek okuyacakları bir meslek seçmelerini önerirken, "Sevdiğiniz mesleğin yüzde 20'si sıkıntı faslı vardır ama eğer yüzde 80'ini sevmiyorsanız o meslek sizin için bir sıkıntı kaynağı olacaktır," ifadesini kullandı.

Kişisel Gelişim için Kitap Okuma

Kendi meslek seçim sürecinin merakla başladığını anlatan Ortaylı, kişisel gelişimde kitap okumanın büyük önem taşıdığını vurguladı. Öğrencilere, okuma alışkanlıklarını geliştirmelerini ve çeşitli konularda kitaplar okumalarını önerdi.

Atatürk ve Eğitim Vizyonu

Ortaylı, Atatürk'ün eğitimdeki katkılarından bahsederek, "Atatürk, o kadar büyük bir liderdi ki bize kurduğu iki edebiyat fakültesi vardır. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu gibi kuruluşlar, güçlü bir milletin, coğrafya ve tarihi iyi bilen bireyler yetiştirmek için önemlidir," dedi.

Söyleşinin ardından Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Ortaylı'ya bir plaket takdim ederek kendisine teşekkür etti.

Tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Marmara Kariyer Fuarı'nda (MARMARAKAF), öğrencilerle meslek seçimi üzerine söyleşi yaptı.

Tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Marmara Kariyer Fuarı'nda (MARMARAKAF), öğrencilerle meslek seçimi üzerine söyleşi yaptı.