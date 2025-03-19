Putin'den Pezeşkiyan'a Nevruz Mesajı: Stratejik Ortaklığın Gücü

Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a Nevruz mesajında stratejik ortaklık vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 23:28
Putin'den Pezeşkiyan'a Nevruz Mesajı: Stratejik Ortaklığın Gücü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan için Nevruz dolayısıyla bir mesaj gönderdi. Mesajında, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık vurgusuyla dikkat çekti.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Putin, İran'da yeni yılın başlangıcını simgeleyen Nevruz’un kutlanması adına yazdığı mesajda, İran'ın güvenilir dost ve iyi bir komşu olduğunu belirtti.

Putin mesajında, "İki ülkenin yararına ve bölgesel istikrar ile güvenliği güçlendirmek amacıyla kapsamlı stratejik ortaklığa dayalı ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

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