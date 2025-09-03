Putin'den Zelenskiy'ye Moskova Daveti: 'Tünelin Sonunda Işık Görünüyor'

Putin Zelenskiy'yi Moskova'ya davet etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşıyla ilgili olarak 'tünelin sonundaki ışığı gördüğünü' belirterek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi Moskova'ya davet etti. Putin, Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu ve böyle bir görüşmeyi hiçbir zaman reddetmediğini vurguladı.

Çin ziyareti ve doğal gaz anlaşmaları

Putin, dört günlük Çin ziyaretinin ardından Pekin'de Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çin ile varılan doğal gaz ticaretine ilişkin anlaşmalara değinen Putin, 'Rus gazının boru hatlarıyla Çin'e sevkiyatı yıllık 100 milyar metreküpe ulaşabilir' dedi ve Çin'in piyasa formülüne dayalı fiyattan doğal gaz alacağını belirtti.

Görüşme şartları ve uluslararası aktörler

Putin, görüşme için iyi bir hazırlık gerektiğini söyleyerek 'Eğer Zelenskiy hazırsa Moskova'ya gelsin ve bu görüşme gerçekleşsin' ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın da böyle bir görüşmenin olasılığını kendisine sorduğunu aktardı. Putin, sağduyunun galip gelmesi halinde Ukrayna konusunda çözüme ulaşılabileceğini, aksi halde belirledikleri görevleri askeri yollarla çözmek zorunda kalacaklarını ekledi.

İstanbul müzakereleri ve referandum vurgusu

Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı olduklarını yineleyen Putin, toprak takası karşılığında güvenlik garantisi sağlamaya yönelik bir anlaşmanın gündemlerinde olmadığını belirtti. Ukrayna'daki toprak konusuyla ilgili olarak referandum yapılması gerektiğini ifade eden Putin, sıkıyönetim altında referandum yapılamayacağını; sıkıyönetimin kaldırılması ve ardından başkanlık seçiminin yapılması gerektiğini söyledi.

İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy'in çalışmalarından memnuniyet duyduğunu aktaran Putin, Rus heyetinin seviyesini yükseltmeye hazır olduklarını söyledi.

Azerbaycan temasları

Putin, Pekin'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile karşılaşmasına ilişkin, 'Aliyev ile selamlaştım, eşiyle selamlaştım. Birkaç kelime konuştuk' dedi. İki ülke ilişkilerinde sorunlar olduğunu ancak ilişkileri geliştirme isteğinin her şeyi yerli yerine oturtacağına inandığını belirtti.