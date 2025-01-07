Putin, Ortodoks Noeli'ni Zafer Parkı'ndaki Kilise'de Kutladı

Putin, Ortodoks Noeli Kutlamasında Yer Aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da bulunan Zafer Parkı’ndaki Muzaffer Aziz George Kilisesi'nde Ortodoks Noeli'ni büyük bir coşkuyla kutladı.

Gece Yarısı Ayinine Katıldı

Artefaktlarla dolu bu özel gecede, Putin gece yarısı düzenlenen ayine katılarak vatandaşlarıyla bir araya geldi. Hristiyanlığın Ortodoks mezhebinin Noel gecesi için gerçekleştirilen bu geleneksel ayin, toplumsal bir dayanışma ve inanç ifadesi olarak dikkat çekti.

Moskova Patriği ile Görüşme

Ayin sonrasında Putin, Kurtarıcı İsa Katedrali’ne geçerek Rus Ortodoks Kilisesi’nin başı olan Moskova Patriği Kirill ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, dini liderlikle devlet başkanlığı arasındaki ilişkilerin pekişmesi açısından önem taşıyor.

Muzaffer Aziz George Kilisesi’nin Tarihçesi

Zafer Parkı’ndaki Muzaffer Aziz George Kilisesi, İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zaferin 50. yıl dönümü anısına inşa edilmiştir. Bu kilise, Rus Ortodoks inancında Aziz George’un, Ortodoks ordusunun savunucusu ve Moskova’nın koruyucu azizi olarak kabul edilmesi nedeniyle büyük bir öneme sahiptir.