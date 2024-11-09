Putin, Rusya ve Kuzey Kore Arasındaki Stratejik Ortaklığı Onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesi ile Kuzey Kore arasında önemli bir gelişmeye imza atarak, karşılıklı savunma maddesi de içeren stratejik ortaklık anlaşmasını onayladı. Bu anlaşmanın detayları, Rusya'nın yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Onaylanan anlaşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin savunma, tarım, sağlık ve eğitim gibi bir dizi alanda geliştirilmesini öngörüyor. Anlaşmanın en dikkat çekici unsurlarından biri ise, taraflardan birine saldırı yapılması durumunda diğer tarafın askeri yardım sağlayacağını belirten madde.

Ayrıca, iki ülke, savaşı önlemek ve savunma kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla ortak askeri tatbikatlar düzenleme hakkına da sahip olacak. Bu önemli adım, Putin’in Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği haziran ayındaki ziyaretinde imzalanmıştı. Anlaşma, ardından Rus parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi tarafından da onaylandı.