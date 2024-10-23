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Putin, TUSAŞ Terör Saldırısını Kınadı

Putin, Erdoğan'la yaptığı görüşmede TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı ve Rusya-Türkiye ilişkilerinden bahsetti.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 19:32
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 19:32
Putin, TUSAŞ Terör Saldırısını Kınadı

Putin ve Erdoğan, TUSAŞ Terör Saldırısını Kınadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.)'a yapılan terör saldırısını en sert şekilde kınadı.

Görüşme Detayları

Putin, Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi çerçevesinde Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin BRICS ile işbirliği konusundaki ilgisini vurguladı ve ülkenin jeopolitik rolüne yönelik önemli fırsatları işaret etti.

İlişkilerin Güçlenmesi

İki ülkenin uzun yıllara dayanan bir ortaklığa sahip olduğuna dikkat çeken Putin, ticaret ve teknoloji alanındaki işbirliklerinin etkinliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti. 2022 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 55,4 milyar dolara ulaştığını ve bu yılın ilk sekiz ayında %6,2’lik bir artış kaydedildiğini ifade etti.

Enerji ve Turizm

Putin, Türkiye'nin doğal gaz alanında güvenilir bir tedarikçi olmaya devam ettiğini belirtirken, TürkAkım ve Mavi Akım boru hatları aracılığıyla toplam 20,5 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettiklerini söyledi. Ayrıca, geçtiğimiz yıl Türkiye'yi ziyaret eden 6,3 milyon Rus vatandaşıyla turizmdeki işbirliğine de değindi.

Uluslararası Gelişmeler

Görüşmede Orta Doğu ve Ukrayna’daki gelişmeler de masaya yatırıldı. Putin, Türkiye'nin uluslararası sorunların çözümündeki rolüne vurgu yaparak, Suriye barış süreci ve Ukrayna'daki durumu ele alacaklarını belirtti.

Terör Saldırısına Tepki

Putin, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısını kınayarak, "Bu tür her türlü manifestoyu ve motivasyonları ne olursa olsun reddediyoruz. Bu saldırı ile ilgili taziye dileklerimi iletiyorum," şeklinde konuştu.

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