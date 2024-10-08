Putin ve Aliyev Arasında Önemli Görüşme

Putin ve Aliyev'in Tarihi Buluşması

Rusya Federasyonu'nun Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kremlin Sarayı'nda önemli bir görüşme yaptı. Bu görüşme, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderler zirvesinin marjında gerçekleşti.

İlişkilerin Gelişimi

Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu bir seyir izlediğini ve gerçekleştirilen gayriresmi toplantıda bu konunun ele alındığını dile getirdi. Ayrıca, Rusya ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 4,3 milyar dolara ulaştığını ve doğrudan yatırım tutarının 4 milyar dolardan fazla olduğunu belirtti.

Projeler ve İşbirliği Alanları

Enerji ve altyapı geliştirme projelerinin öne çıktığını ifade eden Putin, bu projelerin "umut verici ve gerçek" olduğunu vurguladı. Aliyev ise bu projelerin sürekli dikkat ve kontrol gerektirdiğini belirterek, Bakü’de ağustos ayında alınan kararların uygulanması için çok sayıda temasın gerçekleştiğini açıkladı.

Aliyev, "Özellikle de ağustos ayında Bakü'de belirlediğimiz yeni projeler, gündemimizi yeniden gözden geçirmek ve gerçekleştireceğimiz spesifik adımları belirlemek için önemli bir fırsat sunuyor," dedi.