DOLAR
34,28 -0,35%
EURO
37,48 0,09%
ALTIN
2.913,4 -0,93%
BITCOIN
2.103.645,8 -2,74%

Putin ve Kurtulmuş Aşkabat'ta Bir Araya Geldi

Rusya Devlet Başkanı Putin, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Türkmenistan'ın Aşkabat kentinde görüştü.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 14:57
Putin ve Kurtulmuş Aşkabat'ta Bir Araya Geldi

Putin ve Kurtulmuş'tan Önemli Görüşme

Rusya'nın lideri Vladimir Putin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Uluslararası Forumda Bir Araya Geldiler

Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamaya göre, Putin ve Kurtulmuş, "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu" sırasında karşılaştılar. İki lider, burada ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdi.

BRICS Zirvesi Daveti

Putin, Kurtulmuş'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKazan'da 22-24 Ekim tarihlerinde düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne davet ettiğini ve bu zirve sırasında Erdoğan ile ikili görüşme yapmayı planladığını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova ile Görüştü
2
8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali İstanbul'da Lansmanını Gerçekleştirdi
3
Vucic: Erdoğan ile Türkiye'nin Dönüşümü
4
Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerden Türktransplant Sistemi
5
Türk Kızılay, Lübnan'daki Türk Vatandaşlarına Beslenme Desteği Sunuyor
6
İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde Cuma Namazını Engelledi
7
Putin ve Pezeşkiyan'ın Aşkabat Zirvesi: Stratejik İşbirliğinin Güçlenmesi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak