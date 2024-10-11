Putin ve Kurtulmuş Aşkabat'ta Bir Araya Geldi

Putin ve Kurtulmuş'tan Önemli Görüşme

Rusya'nın lideri Vladimir Putin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Uluslararası Forumda Bir Araya Geldiler

Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamaya göre, Putin ve Kurtulmuş, "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu" sırasında karşılaştılar. İki lider, burada ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdi.

BRICS Zirvesi Daveti

Putin, Kurtulmuş'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kazan'da 22-24 Ekim tarihlerinde düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne davet ettiğini ve bu zirve sırasında Erdoğan ile ikili görüşme yapmayı planladığını ifade etti.