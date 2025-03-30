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Ramazan Bayramı Boyunca Düzensiz Göçmen Denetimleri Sürecek

Ramazan Bayramı tatilinde düzensiz göçmenler için denetimler aralıksız devam edecek.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 15:17
Ramazan Bayramı Boyunca Düzensiz Göçmen Denetimleri Sürecek

Düzensiz göçmenlerin tespiti ve yakalanmasına yönelik denetimler, Ramazan Bayramı tatili boyunca aralıksız sürecek.

Göç İdaresi Başkanlığından alınan bilgilere göre, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yürütülen denetimler, mobil göç noktası araçlarının desteğiyle bayram tatilinde de kesintisiz ve kararlılıkla devam ediyor.

Bu mobil göç noktası araçları, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmakta ve hızlandırmaktadır. Dünyada bir ilk olan bu uygulamayla gerçekleştirilen denetimler, kamu düzeni ve güvenliğinden ödün vermeden, insani ve medeniyet değerlerine uygun bir şekilde sürdürülüyor.

Kolluk birimleriyle koordineli olarak şehir merkezlerinde yoğun bölgelerde, şehir giriş ve çıkışlarında, otobüs terminallerinde, tren garlarında, havalimanlarında, parklar, bahçeler ve sahillerde denetimler aralıksız olarak gerçekleştirilmektedir.

Türkiye genelinde 270 mobil göç noktası aracı ile yapılan denetimlerde, yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilmekte ve sınır dışı işlemleri başlatılmaktadır.

Göç İdaresi Başkanlığı ve valilikler koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından düzensiz göçmenlerin tespiti ve yakalanmasına yönelik denetim ve uygulamalar, Ramazan Bayramı tatili boyunca kesintisiz bir şekilde sürdürülecektir.

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