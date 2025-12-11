DOLAR
Recep İçme Suyu Grubu İçin Geniş Katılımlı Bilgilendirme Toplantısı — Adıyaman

Kahta, Sincik ve Samsat köylerinden katılımla gerçekleştirilen toplantıda Recep İçme Suyu Grubu için koordinasyon, yatırım ve su yönetimi planları ele alındı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:36
Toplantı ve katılımcılar

Adıyaman’ın Kahta, Sincik ve Samsat ilçelerine bağlı köylerde içme suyu hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Recep İçme Suyu Grubu için geniş katılımlı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Mustafa Kahtalı (Kahtalı Mıçe) Kültür Merkezinde yapıldı ve Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız ile Samsat Kaymakamı Hasan İnanç Gökçayır başkanlığında yürütüldü.

Gündem: Koordinasyon ve ihtiyaçlar

Toplantıda içme suyunun köylerdeki en temel ihtiyaçlardan biri olduğu vurgulanarak, hizmetlerin planlı ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemi ön plana çıktı.

Katılımcılar arasında söz alan muhtarlar, kendi köylerine ilişkin sorunları, talepleri ve çözüm önerilerini iletti.

Kararlar ve takip süreci

Kaymakamlar, köylerin sağlıklı, kesintisiz ve güvenli içme suyuna kavuşması için çalışmaların iş birliği içinde sürdürüleceğini belirterek, gerekli yatırım ve teknik desteklerin sağlanacağını ifade etti.

Toplantı, grup bünyesindeki köylere yönelik su yönetimi planlarının ele alınması ve iletişim kanallarının güncellenmesi ile tamamlandı.

