Resmi Gazete’de Yayımlandı: Saç Ekimi Birimleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Saç Ekimi Birimleri Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı

Saç Ekimi Birimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlandı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre yönetmelikte bir dizi düzenlemeye gidildi.

Değişikliğin kapsamı ve amaçları

Düzenleme, sağlık kuruluşlarında hizmet sunumu ile hasta konforu dengesinin sağlanmasını hedefliyor. Ayrıca saç ekimi birimlerindeki uygulamalar, ilgili bilimsel komisyon görüşleri doğrultusunda güncellendi.

Personel görev ve sorumluluklarında güncelleme

Yönetmelik ile saç ekimi odalarından sorumlu tabiplerin sorumluluğu ve gözetimi çerçevesinde işleyişin nitelikli bir şekilde hızlandırılması amaçlandı. Bu kapsamda sağlık turizmine katkı sağlanması hedefiyle sağlık meslek mensuplarının görev ve sorumluluklarında değişiklik yapıldı.

Denetim ve fiziki koşullar

Saç ekimi işlemlerine yönelik denetim faaliyetleri, güncel ihtiyaçlara uygun şekilde yeniden düzenlendi. Yönetmelik, yeni açılacak saç ekimi birimlerine yönelik fiziki koşulların gözetilmesini öngörüyor.

Mevcut birimlerin statüsü

Yönetmelik değişikliği öncesinde açılmış ve hizmet vermeye devam eden saç ekimi birimlerinin faaliyetlerinin, mevcut halleriyle sürdürülmesi sağlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan bu düzenleme, hem hizmet kalitesini hem de hasta güvenliğini artırmayı amaçlıyor.