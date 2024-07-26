Rize'de 2,7 Milyar Liralık Projelerin Açılışı Yapılıyor

Rize'de Büyük Proje Açılışları

Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rize'de düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yarın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, toplamda yaklaşık 2 milyar 700 milyon lira değerindeki projelerin resmi açılışının yapılacağını duyurdu.

Sivil Toplum Temsilcileriyle Buluşma

Kurum, şehir merkezindeki bir restoranda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği buluşma sonrasında, TOKİ tarafından inşa edilen Rize Belediye Bloklarını inceledi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtladı ve deniz dolgusu üzerine yapılan binaların yıkıldığını, bununla birlikte 200 dükkan ve 400 yeni ofisin şehre kazandırıldığını belirtti.

Ayder'deki Yenileme Çalışmaları

Kurum, Ayder bölgesinde yapılan kentsel dönüşüm ve doğayı koruma projelerinden bahsetti. "Ayder'ın doğal güzelliğine zarar vermeyecek şekilde yerin altında 1800 araçlık otopark açıyoruz" dedi. Ayrıca, görüntü kirliliğine sebep olan salıncakların kaldırıldığını ve apart, termal tesisler ile otellerin yeni yerlerine taşınacağını açıkladı.

Sel ile Mücadele ve Yenilenen Projeler

Bakan Kurum, Rize'nin sel felaketlerinden etkilendiğini, bu kapsamda vatandaşlara verilen sözlerin tutulacağını vurguladı. "Yarın konutların anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz" dedi ve sahildeki Millet Bahçesi projesinin detaylarını aktardı. Bu proje, Karadeniz rüzgarının etkisiyle 250 dönüm alan üzerinde hayata geçiriliyor.

Kentsel Dönüşüm ve Planlı Gelişim

Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarının vatandaşlarla iş birliği içinde yürütüldüğünü belirtti. Rize'deki potansiyeli artırmaya yönelik çalışmalara değinen Kurum, Ayder'in turizm açısından daha cazip hale geleceğini ifade etti. "Yıkılan otellerin yerine hiçbir yapı yapılmayacak" şeklinde bir taahhüt de sundu.

Kurum, Vali İhsan Selim Baydaş’ı ziyaret ettikten sonra AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı ve Belediye Başkanı Rahmi Metin ile birlikte çalışmalara devam ettiklerini de sözlerine ekledi.