Rize'de Avcıların Yakalayamadığı Ayı Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Rize'nin Güneysu ilçesinde av izni verilen, avcıların bulamadığı ayı, güvenlik kamerasında görüntülendi; profesyonel köpeklerle yapılan 1 günlük arama sonuçsuz kaldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 09:20
Avcıların 1 günlük araması sonuçsuz kaldı; ayı güvenlik kamerasında görüntülendi

Rize’de vatandaşların yaşam alanlarına girerek insanları mağdur ettiği için av izni çıkartılan ayı, avcıların bölgeden çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı. Karnını doyurmak için çıktığı yolculuk güvenlik kamerasına yansıdı.

Başta ayı olmak üzere insanların yaşam alanlarına giren ve özellikle çiftçileri mağdur eden yaban hayatı için özel izinle avlanma yapılıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz Pazar günü Rize’nin Güneysu ilçesi nde, bölgede insanların yaşam alanlarına giren bir ayı için sürek avı izni alınmış ve avcılar 1 günlüğüne ayının peşine düşmüştü.

Profesyonel av köpekleri ile arazide gün boyu çalışan avcılar, ayının ortaya çıkmaması nedeniyle eli boş dönmek zorunda kaldı. Ancak aranan ayı, dün arandığı bölgede bir binanın güvenlik kamerasına yakalandı.

Görüntülerde, avcıların bulamadığı ayı geldiği yoldan dönerek gözden kayboluyor. O anlar ise anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

