Rize'de Fırtına Vadisi'nde Taşkın Riski Altındaki 58 İzinsiz Yapı Kaldırıldı

Rize'de Fırtına Vadisi'nde Taşkın Riski Altındaki İzinsiz Yapılar Kaldırılıyor

Valilik: Doğal güzellikleri korumak ve vatandaş güvenliğini sağlamak hedefleniyor

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçe sınırları içerisinde yer alan Fırtına Vadisi'nde izinsiz ve taşkın riski altındaki yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor.

Denetimler sonucunda, dere yatağı üzerinde veya çevresinde risk teşkil eden tüm yapıların tespit edildiği vurgulandı. Açıklamada, uygulamaların 2024 yılı Mayıs ayında başlatıldığı ve bugüne kadar toplam 58 yapının bölgeden kaldırıldığı kaydedildi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Fırtına Vadisi'nde başlatılan bu örnek uygulama, Rize'nin tüm vadilerinde ve turizm alanlarında aynı kararlılıkla devam edecektir. Amacımız, bölgenin doğal güzelliklerini korumak, taşkın riskini en aza indirmek ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaktır."

Rize'de Fırtına Vadisi üzerindeki izinsiz ve taşkın riski altındaki yapılar yıkılıyor.