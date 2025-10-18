Rize'de Fırtına Vadisi'nde Taşkın Riski Altındaki 58 İzinsiz Yapı Kaldırıldı

Rize'nin Fırtına Vadisi'nde, Ardeşen ve Çamlıhemşin sınırlarında taşkın riski taşıyan izinsiz yapılar kaldırılıyor; Mayıs 2024'ten bu yana 58 yapı yıkıldı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 14:03
Rize'de Fırtına Vadisi'nde Taşkın Riski Altındaki 58 İzinsiz Yapı Kaldırıldı

Rize'de Fırtına Vadisi'nde Taşkın Riski Altındaki İzinsiz Yapılar Kaldırılıyor

Valilik: Doğal güzellikleri korumak ve vatandaş güvenliğini sağlamak hedefleniyor

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçe sınırları içerisinde yer alan Fırtına Vadisi'nde izinsiz ve taşkın riski altındaki yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor.

Denetimler sonucunda, dere yatağı üzerinde veya çevresinde risk teşkil eden tüm yapıların tespit edildiği vurgulandı. Açıklamada, uygulamaların 2024 yılı Mayıs ayında başlatıldığı ve bugüne kadar toplam 58 yapının bölgeden kaldırıldığı kaydedildi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Fırtına Vadisi'nde başlatılan bu örnek uygulama, Rize'nin tüm vadilerinde ve turizm alanlarında aynı kararlılıkla devam edecektir. Amacımız, bölgenin doğal güzelliklerini korumak, taşkın riskini en aza indirmek ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaktır."

Rize'de Fırtına Vadisi üzerindeki izinsiz ve taşkın riski altındaki yapılar yıkılıyor.

Rize'de Fırtına Vadisi üzerindeki izinsiz ve taşkın riski altındaki yapılar yıkılıyor.

Rize'de Fırtına Vadisi üzerindeki izinsiz ve taşkın riski altındaki yapılar yıkılıyor.

İLGİLİ HABERLER

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nezir Derneği'nden Gazze'ye 68 Milyon TL Nakdi Yardım ve Binlerce Destek
2
İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor
3
Şehit Piyade Er Eyüp Güner Gaziantep'te Defnedildi
4
TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye
5
Kocaeli'de Motosiklet- Beton Mikseri Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
6
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Suriye'ye Yönelik Saldırıları Reddetti
7
Rize'de Fırtına Vadisi'nde Taşkın Riski Altındaki 58 İzinsiz Yapı Kaldırıldı

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)