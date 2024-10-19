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Rize'de Hortumun Sebep Olduğu Hasar: Binanın Çatısının Uçması ve Heyelanlar

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen hortum, bir binanın çatısını uçurdu ve heyelanlara neden oldu.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 14:07
Rize'de Hortumun Sebep Olduğu Hasar: Binanın Çatısının Uçması ve Heyelanlar

Rize'nin Çayeli İlçesinde Hortum Hasar Verdi

Rize'nin Çayeli ilçesinde denizde meydana gelen hortum, karaya ulaştığında bir binanın çatısını uçurarak ciddi hasara yol açtı.

Olayın Detayları

Hortum, sabah saatlerinde fırtınanın etkili olduğu bir zamanda sahil kesimindeki binaya dolaylı olarak zarar verdi. Olayın ardından Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, “Hortum karaya ulaştı ve bir binanın çatısını uçurdu. Çatıdan düşen malzemeler nedeniyle bir otomobil de hasar gördü.” diyerek durumu aktardı.

Balık Kafesleri de Zarar Gördü

İlçe açıklarında kurulum çalışmaları devam eden balık kafesleri de şiddetli fırtınadan kısa süreli olarak etkilendi.

Heyelan Olayları ve Gıda İhtiyacı

Ayrıca, bölgede yaşanan sağanak yağışlar, heyelanlara yol açtı. Merkeze bağlı Yemişlik köyünde meydana gelen toprak kayması sonucu, Adem Birinci'ye ait park halindeki minibüs sürüklendi. “Yukarıdan gelen toprak, yoldaki arabayı aldı. Evimin yolu ve arabamda hasar oldu.” ifadelerini kullanan Birinci, büyük bir kayba uğradığını belirtti.

Vatandaşların yamaçtan düşmemesi için halatlarla ağaca bağladığı minibüs, daha sonra vinç yardımıyla yola çekildi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde hortum meydana geldi. İlçede denizde oluşan hortum, bir süre sonra...

Rize'nin Çayeli ilçesinde hortum meydana geldi. İlçede denizde oluşan hortum, bir süre sonra kıyıya ulaştı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde hortum meydana geldi. İlçede denizde oluşan hortum, bir süre sonra...

Rize'nin Çayeli ilçesinde hortum meydana geldi. İlçede denizde oluşan hortum, bir süre sonra kıyıya ulaştı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde hortum meydana geldi. İlçede denizde oluşan hortum, bir süre sonra...

Rize'nin Çayeli ilçesinde hortum meydana geldi. İlçede denizde oluşan hortum, bir süre sonra kıyıya ulaştı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde hortum meydana geldi. İlçede denizde oluşan hortum, bir süre sonra...

Rize'nin Çayeli ilçesinde hortum meydana geldi. İlçede denizde oluşan hortum, bir süre sonra kıyıya ulaştı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde hortum meydana geldi. İlçede denizde oluşan hortum, bir süre sonra...

Rize'nin Çayeli ilçesinde hortum meydana geldi. İlçede denizde oluşan hortum, bir süre sonra kıyıya ulaştı.

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