Robbie Williams İstanbul konseri Ataköy Marina'da

7 Ekim'deki gösterinin mekanı konfor nedeniyle değiştirildi

Ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, 7 Ekim tarihinde İstanbul'da vereceği konserin mekanının Ataköy Marina olarak güncellendiğini duyurdu.

Daha önce İTÜ Stadyumunda gerçekleştirileceği açıklanan konserin mekanı, izleyicilere daha konforlu bir deneyim sunmak amacıyla değiştirildi.

Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) katkılarıyla ve Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleştirilecek.

Organizasyon ekibi, konserin deniz kenarındaki konumu ve modern altyapısı nedeniyle Ataköy Marina'da yapılmasına karar verdi.

Daha önce satın alınan biletlerin yeni mekan için de geçerli olduğu bildirildi.