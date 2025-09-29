RTÜK Başkanı Şahin: Aile ve Çocuk Dostu Yapım Ödülleri başvuruları 30 Eylül’de sona eriyor

RTÜK Başkanı Şahin: Aile ve Çocuk Dostu Yapım Ödülleri için son çağrı

Başvurular 30 Eylül Salı günü tamamlanıyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri kapsamında aile değerlerini yaşatan ve çocukların geleceğine ışık tutan yapımlar için başvuru süresinin yaklaştığını bildirdi.

Şahin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ailenin korunması ve çocukların sağlıklı gelişimi için, medyanın toplumsal sorumluluğunu esas alan bir anlayışla RTÜK olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla işbirliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla hayata geçirdiğimiz 'Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri' başvurularında artık son aşamadayız. Aile değerlerini yaşatan, çocuklarımızın geleceğine ışık tutan yapımlar için başvuru süresi 30 Eylül Salı günü tamamlanıyor. Tüm medya hizmet sağlayıcılarımızı bu anlamlı sürece katkı sunmaya davet ediyorum."

Son başvuru tarihi: 30 Eylül Salı