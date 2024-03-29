RTÜK uyardı: 31 Mart Yerel Seçim reklam yasakları bu gece başlıyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Pazr günü yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili olarak, siyasi reklam yasaklarının bu gece itibari ile başlayacağını belirtti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından alınan kararlar gereği, bu gece saat 23.59 sonrasından seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanması yasak olacak.



Diğer yandan Başkan Şahin, medya hizmet sağlayıcılarının ise yarın saat 18.00’a kadar, siyasi parti ve adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerinin ise yayınlanabileceğini ifade etti.