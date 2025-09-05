Rubio'dan müttefiklere suç örgütleriyle işbirliği çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, uyuşturucu kaçakçılarını hedef almaya devam edeceklerini ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarda müttefik devletlerle işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. Rubio, Güney Amerika turunun son durağı olan Ekvador'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rubio, ülkesinin Venezuela'dan hareket ettiği belirtilen uyuşturucu yüklü gemiye düzenlediği saldırıyı hatırlatarak, "Açıkça söylemek gerekirse bu bir savaş. Katillere ve teröristlere karşı savaş." ifadesini kullandı.

Rubio yönetiminin, müttefik hükümetlere suç örgütlerini ortadan kaldırmaya yönelik operasyonlar düzenlemede yardımcı olmak istediğini belirtti.

Rubio, ABD'nin yabancı uyuşturucu kaçakçılarını kendi ülkelerinin rızası olmadan da tespit edip öldürmeye devam edeceğini vurguladı: "Bizimle işbirliği yapan hükümetler için buna gerek olmayacak, çünkü onlar bize yardım edecek. Bu insanları bulmamıza ve gerekiyorsa yok etmemize yardım edecekler."

Hegseth'ten uyarı: Aynı akıbeti paylaşacaksınız

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, gazetecilere yaptığı açıklamada ordunun, Tren de Aragua çete üyelerini taşıdığı belirtilen Venezuela bandıralı tekneyi vurmakta "tam yetkiye" sahip olduğunu söyledi. Hegseth, "Bir uyuşturucu teknesini batırdık ve 11 narkoterörist artık okyanusun dibinde. Başkaları da böyle bir girişimde bulunursa aynı akıbeti yaşayacak." dedi.

ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti. ABD hükümeti, 8 Ağustos'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında ödülü 50 milyon dolar'a yükselttiğini duyurmuştu (önceki 25 milyon dolar).

Maduro'nun 10 yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığı, 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"i "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" şeklinde tanımlamıştı.

Trump'ın talimatıyla Karayipler bölgesine, Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş geminden oluşan deniz grubunun yola çıktığı bildirilmişti.