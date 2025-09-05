Rubio Ekvador’da Noboa ile Kartellere Karşı İşbirliği Görüştü

Kito'da kritik görüşme: organize suçla mücadele ve destek paketleri

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Meksika ziyaretini tamamlayarak son durağı Ekvador'a geldi ve Devlet Başkanı Daniel Noboa ile bir araya geldi.

Başkent Kito'daki Carondelet Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, iki lider başta organize suç olmak üzere uyuşturucu kaçakçılığı, göç ve ikili ticari ilişkileri ele aldı.

Görüşme sonrası sosyal medyadan paylaşım yapan Noboa, ABD'nin organize suç örgütleri Los Lobos ve Los Choneros'u terörist örgüt olarak ilan etmesine teşekkür etti ve şunları söyledi: "Choneros ve Lobos, kimsenin onlara dokunamayacağına inanmaya devam edebilirler. Ancak gerçek başka: ABD tarafından terörist grup ilan edildiler ve onların desteğiyle ülkemizi geri kazanmak için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."

Ekvador basınına göre, Noboa ve Rubio görüşmede organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, göç ve iki ülke arasındaki ticari ilişkileri gündeme getirdi.

Rubio, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında ortak düşman olan uyuşturucu kartelleriyle mücadelede Ekvador yönetimine ABD'nin desteğini yineledi. Rubio, "Ekvador hükümetini uyuşturucu terörizmiyle mücadelesinde destekleme niyetindeyiz. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele için 13,5 milyon dolar ve insansız hava araçları satın almak için 6 milyon dolar ayırıyoruz." dedi.

Rubio ayrıca Ekvador hükümetinin suç gruplarıyla her zamankinden daha kararlı bir mücadele yürüttüğünü ve ABD'nin bu konuda tüm desteği vereceğini vurguladı.

Ticari ilişkilere ilişkin olarak Rubio, "Gümrük vergileri konusu benim elimde değil ancak bu konudaki endişeleri anlıyorum." ifadelerini kullandı.

Rubio, uyuşturucuyla mücadeleye dair değerlendirmesinde şu uyarıda bulundu: "Bu gruplar halkı terörize ediyor ve Meksika, Kolombiya ile Venezuela’daki kartellerle bağlantıları sayesinde etkilerini güçlendirmiş durumdalar. Bu gruplarla mücadele etmeye kararlıyız, çünkü bu durum bizi de etkiliyor. Sizler kaçakçılığın şiddetinden muzdaripsiniz ancak ülkemizde de bu uyuşturucuların tüketimi nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti."