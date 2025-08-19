DOLAR
Rubio: Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi İçin Avrupa ile Çalışıyoruz

Rubio, Trump-Zelenskiy toplantısının ardından Avrupa ile Ukrayna için güvenlik garantileri üzerinde çalıştıklarını, askeri güç ve NATO üzerinden silah transferini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 07:52
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 07:52
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Beyaz Saray toplantısı sonrası açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna barış süreci çerçevesinde Başkan Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Kiev yönetimi için güvenlik garantisi oluşturulması amacıyla Avrupa ile birlikte çalıştıklarını bildirdi.

Fox News'ün "Jesse Watters Primetime" programına konuk olan Rubio, Zelenskiy'nin ABD'deki üst düzey temaslarına ve Rusya-Ukrayna arasındaki olası barış sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Rubio, "Rusya dahil herkes, sanırım çatışma sonrası Ukrayna'nın diğer ülkelerle güvenlik anlaşmaları kurma hakkına sahip olduğunu kabul edecektir. Bu tür bir güvenlik garantisi oluşturmak için Avrupalı müttefiklerimizle ve bu arada Avrupalı olmayan ülkelerle birlikte çalışıyoruz." dedi.

Ukrayna'nın elde edebileceği "en iyi güvenlik garantisinin" güçlü bir orduya sahip olmaktan geçtiğini vurgulayan Rubio, şu ifadeleri kullandı: "Artık Ukrayna'ya silah vermiyoruz. Artık Ukrayna'ya para da vermiyoruz. Artık onlara silah satıyoruz ve Avrupa ülkeleri bunun parasını NATO aracılığıyla ödüyor. Silahları satın almak ve Ukrayna'ya transfer etmek için NATO'yu kullanıyorlar."

Program sunucusunun kıymetli maden anlaşmasının da "güzel bir güvenlik garantisi" olabileceği yönündeki yorumuna Rubio, "Doğru." yanıtını verdi.

Rubio, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenskiy'nin olası görüşmesine ilişkin olarak da, "Putin'in 'Elbette Zelenskiy ile görüşeceğim.' demesi bile büyük bir olay. Yani o odadan en iyi arkadaşlar olarak ayrılacaklarını söylemiyorum. O odadan bir barış anlaşmasıyla ayrılacaklarını söylemiyorum. Ama insanların artık birbirleriyle konuşuyor olması gerçeğini göz önünde bulundurarak, bunun 3,5 yıldır gerçekleşmediğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

