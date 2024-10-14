Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin ordusunun Zaporijya bölgesinde stratejik bir yer olan Levadnoye'yi kontrol altına aldığını duyurdu.

Levadnoye'nin Ele Geçirilmesi

Yapılan resmi açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki askeri operasyonları hakkında detaylar verildi. Rus ordusunun, Zaporijya'da Levadnoye yerleşim birimini ele geçirerek savaş hattında avantaj elde ettiği belirtildi.

İlginç Bir Tarih

Öte yandan, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 30 Eylül 2022'de çıkarılan kararname ile yasa dışı bir şekilde ilhak edilmişti.