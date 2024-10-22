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Rus Stratejik Bombardıman Uçakları Japon Denizi'nde Uçuş Gerçekleştirdi

Rusya'nın iki stratejik bombardıman uçağı, Japon Denizi üzerinde 10 saat boyunca uçuş yaptı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 21:53
Rus Stratejik Bombardıman Uçakları Japon Denizi'nde Uçuş Gerçekleştirdi

Rusya'dan Japon Denizi Üzerinde Planlı Uçuş

Rusya Savunma Bakanlığı, gerçekleştirilen operasyon hakkında önemli bilgiler paylaştı. Açıklamada, 2 adet Tu-95 MS tipi stratejik bombardıman uçağının Japon Denizi'ndeki uluslararası sularda 10 saat süren bir uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

Uçuş Detayları

Yapılan açıklamada, bu uçuşun uluslararası sular ve hava sahası kullanımıyla ilgili uluslararası kurallara uygun şekilde gerçekleştirildiği vurgulandı. Uçakların rotası ve uçuş güzergahı hakkında daha fazla detay verilmedi.

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