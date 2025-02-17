Rusya: ABD, Ukrayna Krizinin Çözümünde Önemli Rol Oynayabilir

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Ukrayna krizinin çözüm sürecinde etkili olabileceğini belirtti ve müzakerelerin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 15:05
Rusya: ABD, Ukrayna Krizinin Çözümünde Önemli Rol Oynayabilir

Ukrayna Krizinde ABD'nin Rolü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne katkıda bulunabileceğini ifade etti. Lavrov, Moskova'daki basın toplantısında, "ABD, Ukrayna krizinde başından beri önemli rol oynuyor." dedi.

Sırbistan ile Ortak Projeler

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric ile görüşmelerinin ardından, Sırbistan ile petrol işletmeleri konusunda ortak çalışmaların devam edeceğini duyurdu.

Lavrov, Batı'nın Sırbistan'ın içişlerine müdahalesini kınayarak, ülkelerin iç işlerine karışmama ilkelerine uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Riyad'daki Görüşmelere Katılım

Rus ve Amerikan heyetlerinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştireceği görüşmeye katılacaklarını belirten Lavrov, "Amerikalı muhataplarımızı dinleyeceğiz. Tepki vermeye hazır olacağız," ifadelerini kullandı.

Toprak Konusunda Uzlaşılar

Bir soru üzerine, Rusya'nın Ukrayna ile toprak konusunda taviz verip vermeyeceği hakkında, geçmişteki uzlaşıların hayata geçirilmediğini vurguladı. Lavrov, "Putin de tarihi okuyarak bu mesele üzerinde duruyor," dedi.

Avrupalılar ve Müzakere Süreci

Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı hakkında değerlendirmelerde bulunan Lavrov, Avrupalı ülkelerin müzakerelerde katılım isteğine dair eleştirilerde bulundu. "Eğer Avrupalılar, kurnazca fikirler ortaya atmaya devam ederlerse, müzakere masasına çağrılmalarına gerek yok," dedi.

Barış İsteği

Sırbistan Dışişleri Bakanı Djuric ise, Ukrayna krizinin çözüm sürecine katkıda bulunmak istediklerini belirtti. Djuric, "Belgrad'ı herhangi bir müzakere ve görüşme yeri olarak her zaman teklif ediyoruz," ifadelerini kullandı. Ukrayna'da barışın sağlanmasından yana olduklarını vurguladı.

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