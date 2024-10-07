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Rusya, ABD ve İngiltere'yi Kuzey Akım Patlamalarına Karışmakla Suçladı

Rusya, Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamaların arkasında ABD ve İngiltere'nin olduğunu iddia etti.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 16:20
Rusya, ABD ve İngiltere'yi Kuzey Akım Patlamalarına Karışmakla Suçladı

Rusya'dan Çarpıcı İddia

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Moskova'da düzenlenen bir toplantıda, ABD ve İngiltere'nin 2022'de Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarında meydana gelen patlamaların arkasında olduğunu öne sürdü.

Kuzey Akım Patlamaları

Narışkin'in belirttiğine göre, "SVR, ABD ve İngiltere'nin bu terör saldırısına doğrudan dahil olduğuna dair bilgiye sahip. Anglosakson istihbarat servislerinden profesyonel sabotajcılar, bu eylemin organizasyonu, hazırlığı ve uygulanmasında yer aldı."

Avrasya Bölgesi Üzerine Değerlendirmeler

Toplantıda Avrasya bölgesine de dikkat çeken Narışkin, Batı'nın bu bölgedeki istikrarı bozma niyetinde olduğunu ifade etti. "Ukrayna'daki çatışmalar sona ermeden önce hayatta kalan militanların Avrasya'da istikrarsızlık yaratmak üzere kullanılacağı yönünde bilgi edindik," dedi.

Sonuç Olarak

Bu açıklamalar, uluslararası ilişkilerdeki gerginliği artırma potansiyeli taşıyor ve enerji güvenliği konularındaki tartışmaları alevlendirebilir.

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