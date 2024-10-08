Rusya'da 72 Yaşındaki ABD Vatandaşına Hapis Cezası Verildi

Rusya'da Hapis Cezası

Moskova'da yapılan bir duruşmada, Stephen Hubbard isimli 72 yaşındaki ABD vatandaşı, Ukrayna ordusunda paralı savaşçı olarak katıldığı çatışmalar nedeniyle 6 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Suçunu Kabul Etti

Moskova Şehir Mahkemesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hubbard'ın suçunu kabul ettiğini ve 330 bin ruble (yaklaşık 3 bin 600 dolar) miktarında parasına da el konulduğunu duyurdu.

Ukrayna'ya Gelişi

Michigan eyaletinde dünyaya gelen Hubbard, 2014 yılında Ukrayna'nın Harkiv bölgesine yerleşti ve 2022 yılında başlayan çarpışmalar sırasında paralı asker olarak İzyum kentinde savaşa katıldı. Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, bu süreçte ABD'den 1113 paralı savaşçının Ukrayna'ya girdiği bilgisi mevcut.

Voronej'deki Olay

Ayrıca, Voronej şehrinde, Robert Gilman adındaki bir başka ABD vatandaşı, daha önce 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Gilman, cezaevinde çalışanlarına saldırdığı gerekçesiyle yeni bir 7 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

Bu olaylar, Rusya ile Batılı ülkeler arasındaki gerilimi bir kez daha gözler önüne seriyor.