Rusya'da İşsizlik Oranı Arttı: Ocak 2024'te Yüzde 2.4'e Yükseldi

Rusya'da İşsizlik Oranı Artış Gösterdi

Rusya'da işsizlik oranı, Ocak 2024'te bir önceki aya göre 0,1 puan artışla yüzde 2,4 seviyesine ulaştı. Bu durum, Aralık 2023'ten bu yana görülen ilk artış olarak kaydedildi.

Reel Gelirler ve Perakende Ticaret Hacmi Verileri

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından yayımlanan rapora göre, ülkenin reel gelirleri, 2024 yılı içerisinde bir önceki yıla oranla yüzde 9,1 artış gösterdi. Ayrıca, perakende ticaret hacmi ise ocak ayında 2023 yılıyla karşılaştırıldığında yüzde 5,4 artarak toplamda 4,5 trilyon ruble (yaklaşık 50 milyar dolar) seviyesine ulaştı.

İşgücü Açığı ve Hükümetin Planları

Bu dönemde, enflasyon oranı ise Mart 2024 itibarıyla yüzde 10,07 olarak gerçekleşti. Rusya hükümeti, özellikle Ukrayna savaşının ardından ortaya çıkan işgücü açığı sorununu çözmek amacıyla göçmen politikalarında değişiklik yapmayı planlıyor.