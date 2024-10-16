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Rusya'da Katılım Bankacılığı Üzerine 6. İslami Ekonomi Forumu

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen forumda katılım bankacılığı sisteminin gelişimi ele alındı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 16:56
Rusya'da Katılım Bankacılığı Üzerine 6. İslami Ekonomi Forumu

Rusya'da 6. İslami Ekonomi Forumu Düzenlendi

Başkent Moskova'da, Sberbank ve Uluslararası İslam İş Asamblesi (MAİB) iş birliğiyle 6. Rusya İslami Ekonomi Forumu gerçekleştirildi. Forum, ülkede deneme aşamasında olan katılım bankacılığı sistemini masaya yatırarak önemli tartışmalara sahne oldu.

Önemli İsimler Forumda Bir Araya Geldi

Foruma katılanlar arasında Sberbank Kıdemli Başkan Yardımcısı Oleg Ganeev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Ruslan Edelgeriyev, Global Islamic Financial Services Genel Müdürü İsmail Desan, MAİB Başkanı Marat Kabayev ve Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Ruşen Abbasov gibi önemli isimler yer aldı.

Katılım Bankacılığına Yönelik Gelişmeler

Forumda, Türkiye'de İslami bankacılık alanındaki gelişmeler, finans kuruluşlarının katılım bankacılığı ürünlerine olan ilgi ve bu sektörün geleceği konuşuldu. Oleg Ganeev, katılım bankacığının, Rusya'da aktif olarak büyüdüğünü, müşteri sayısının hızla arttığını vurguladı.

Müşteri Potansiyeli ve Gelecek Vizyonu

Ganeev, katılım bankacılığı alanındaki müşteri tabanlarının 5 milyonun üzerinde olduğunu ve bu sayının 20 milyonun üzerine çıkabileceğini belirtti. Ayrıca, Tataristan, Dağıstan, Çeçenistan ve Başkurdistan gibi bölgelerde yasal denemelerin başladığını duyurdu. Ancak bu uygulamanın sadece ilgili dört bölge ile sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.

Moskova'da Yeni Şubeler Açılacak

Gelecek yıl Moskova'da da yeni bir katılım bankası şubesi açmayı planladıklarını açıklayan Ganeev, "Katılım bankacılığı ürünleri şu anda ülke genelindeki 1323 Sberbank ofisinde mevcut" dedi.

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