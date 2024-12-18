Rusya'da Taliban'ın Terör Listesinden Çıkarılmasını Sağlayacak Yasa Tasarısı Onaylandı

Rusya Duması'ndan Önemli Adım

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, terör örgütlerinin faaliyetlerine ilişkin yasakların askıya alınmasına imkan tanıyan bir yasa tasarısını kabul etti. Bu tasarı, Taliban'ın terör örgütü listesinden çıkarılmasına yol açabilecek bir mekanizmayı öngörüyor.

Yasa Tasarısının İçeriği

Duma'da bazı milletvekilleri ve senatörler tarafından sunulan tasarı, genel kurulda oy çokluğuyla onaylandı. Kabul edilen yasa tasarısı, parlamentodaki sürecin sona ermesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayına sunulacak.

Bu tasarı, Rusya Federasyonu Başsavcısı veya yardımcısının beyanına dayanarak mahkeme kararlarıyla terör listesine alınanlar dahil olmak üzere herhangi bir kuruluşun faaliyetlerine dair yasağın geçici olarak askıya alınmasını yasal hale getirmeyi amaçlıyor.

Gerekçe ve Yorumlar

Tasarının gerekçesinde, zamanla bir örgütün terör listesine dahil edilmesinin ardından bu örgütün terörü teşvik etme veya destekleme faaliyetlerini durdurabileceğine dikkat çekiliyor. Bu nedenle, söz konusu örgütlerin faaliyetlerine ilişkin yasağın askıya alınmasına izin verilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Özellikle tasarının, Taliban gibi örgütlerin terör listesinden çıkarılması için hazırlandığı yorumları yapılıyor.

Rusya’nın Taliban ile İlişkileri

Taliban, 2003 yılında Rusya Yüksek Mahkemesi tarafından yasaklanan terör örgütleri listesine dâhil edilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, 27 Mayıs'ta Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın Taliban'ı yasaklı terör örgütleri listesinden çıkarma teklifinde bulunduğunu bildirmişti.

Afganistan geçici hükümeti, Rusya'nın Taliban'ı yasaklı terör örgütleri listesinden çıkarma girişimini memnuniyetle karşıladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Taliban'ın Afganistan'da "gerçek iktidar" olduğunu ifade etti. Putin de Taliban ile ilişkilere dikkat çekerek, bu konuyu gerçekler üzerinden ele almak gerektiğini vurguladı.