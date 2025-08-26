Rusya'dan İsrail'e: Gazze’de Kıtlığı Durdurun

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan acil çağrı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki kıtlığın rekor seviyeye ulaştığını vurgulayarak İsrail'i durumun kötüleşmesini önleyecek adımlar atmaya çağırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle Gazze'de kıtlığın arttığına dikkat çekildi.

22 Ağustos’ta Gazze Şeridi'ndeki kıtlığın rekor seviyeye ulaştığına dair yeni verilerin yayınlanmasının ardından, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile diğer BM yetkililerinin sert eleştirilerde bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, tahminlere göre kıtlığın Eylül sonuna kadar Han Yunus ve Deyr el-Belah vilayetlerine yayılabileceğine işaret edildi.

Filistin’de hızla kötüleşen durumun 5 yaş altındaki 132 bin çocuğun hayatını tehdit edebileceği, bunlardan 41 bininin zaten ciddi açlık yaşadığı kaydedildi. Ayrıca, açlık verilerindeki bu sayıların Mayıs ayından bu yana iki katına çıktığı vurgulandı.

Açıklamada, üst düzey BM temsilcilerinin Gazze'deki durumla ilgili endişe verici değerlendirmelerinin şaşırtıcı olduğu belirtilerek şunlar ifade edildi: “Rus tarafı, İsrail yetkililerini, durumun daha da kötüleşmesini önlemek, ateşi kesmek, engelsiz insani erişimi sağlamak ve ihtiyaç sahibi herkese gıda da dahil olmak üzere gerekli insani yardımın ulaştırılmasını sağlamak için acil önlemler almaya çağırıyor.”

Bildiride ayrıca, BM Güvenlik Konseyi üye devletlerinin Gazze konusunda insani felaketin üstesinden gelmeye odaklanan bir karar tasarısı üzerinde anlaşmak için yeni bir girişimde bulunmayı planladığı bilgisi paylaşıldı ve “Moskova, bu kez böyle bir belgenin kabul edilmesini bekliyor.” denildi.