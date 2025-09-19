Rusya: Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk'te 4 yerleşim ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, 13-19 Eylül'de Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk'te 4 yerleşim ile 1600'den fazla İHA'nın vurulduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 13:30
Rusya Savunma Bakanlığı: Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk'te 4 yerleşim kontrol altına alındı

Bakanlık 13-19 Eylül dönemine dair operasyonları açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, 13-19 Eylül tarihlerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlere ilişkin bilgi paylaştı.

Bakanlık açıklamasında, hafta içinde Ukrayna'nın enerji, yakıt ve ulaşım altyapı tesisleri, cephaneler, insansız hava araçları (İHA) eğitim, montaj ve depolama merkezleri ile Ukraynalı asker ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı yerlere yönelik yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla 4 grup saldırı düzenlendiği belirtildi.

Aynı tarihlerde Ukrayna'da 4 yerleşim biriminin Rus güçleri tarafından kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, "Dnipropetrovsk bölgesinde Novonikolayevka, Zaporijya bölgesinde Olgovskoye ve Novoyivanovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Muravka yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Bakanlık ayrıca, son bir haftada Ukrayna ordusuna ait 1600'ü aşkın İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince yok edildiğini aktardı.

Açıklamada devamla, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 667 uçak, 283 helikopter, 80 binin üzerinde İHA, 628 hava savunma füze sistemi, 25 bini aşkın tank ve zırhlı araç, 1592 çok namlulu roketatar, 30 bine yakın obüs ve havan topu ile 42 binden fazla özel askeri araç'ın imha edildiği bildirildi.

