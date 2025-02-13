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Rusya, Donetsk'te Vodyanoye Kontrolünü Sağladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Vodyanoye yerleşim biriminin kontrolünü sağladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 17:35
Rusya, Donetsk'te Vodyanoye Kontrolünü Sağladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Vodyanoye yerleşim biriminde kontrolü sağladıklarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerleyişinin sürdüğü belirtildi. "Merkez Askeri Grubu birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Vodyanoye yerleşim birimini kurtardı," ifadesine yer verildi.

Son 24 saat içinde 146 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanları ve liman altyapı tesislerine, insansız hava araçları (İHA) üretim atölyelerine ve yakıt depolarına saldırılar gerçekleştirdiği kaydedildi. Ukrayna'ya ait 202 İHA'nın Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu bildirildi.

Ayrıca, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 653 uçak, 283 helikopter, 43 bin 247 İHA, 592 hava savunma füze sistemi, 21 bin 314 tank ve zırhlı araç, 1515 çok namlulu roketatar, 21 bin 627 obüs ve havan topu ile 31 bin 528 özel askeri aracın imha edildiği vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 60 bin 210 asker, 363 tank, 263 piyade savaş aracı, 213 zırhlı personel taşıyıcı ve 1867 zırhlı aracını kaybettiği ifade edildi.

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