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Rusya, Donetsk'teki Blagodatnoye'yi Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Blagodatnoye yerleşimini kontrol altına aldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 14:03
Rusya, Donetsk'teki Blagodatnoye'yi Ele Geçirdi

Rusya'dan Stratejik Bir Kazanım: Blagodatnoye Kontrol Altında

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Donetsk bölgesindeki Blagodatnoye yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu. Bakanlık, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki askeri faaliyetlerine dair detaylara yer verdi.

Açıklamada, Kuzey Askeri Grubu birliklerinin gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Blagodatnoye yerleşiminin kurtarıldığı ifade edildi. Ordu, cephedeki ilerleyişini sürdürdüğünü vurguladı.

Son 24 saat zarfında, Ukrayna'nın askeri havaalanlarına ve enerji altyapısına yönelik toplamda 139 saldırı düzenlendiği bildirildi. Savaşın başladığı andan itibaren, Ukrayna ordusuna ait birçok askeri varlık imha edildi. Bu verilere göre; 649 uçak, 283 helikopter, 37,468 insansız hava aracı (İHA), 586 hava savunma füze sistemi, 19,705 tank ve zırhlı araç, 1,500 çok namlulu roketatar, 19,220 obüs ve havan topu ile 29,096 özel askeri araç savaşın kayıpları arasında yer almakta.

Önceden duyurulan bilgilere göre, Rus ordusu daha önce de Berestki yerleşim birimini kontrol altına aldığını açıklamıştı.

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