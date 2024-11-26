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Rusya, İngiliz Diplomatı Sınır Dışı Etti

Rusya, İngiltere'nin Moskova'daki diplomatını istihbarat faaliyetleri gerekçesiyle sınır dışı etti.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 17:11
Rusya, İngiliz Diplomatı Sınır Dışı Etti

Rusya, İngiliz Diplomatı Sınır Dışı Etti

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'nde görevli bir diplomatın "istihbarat faaliyetlerinde bulunduğu" gerekçesiyle sınır dışı edilmesine karar verdi.

FSB'nin açıklamasına göre, söz konusu diplomat Wilkes Edward Pryor; Moskova'daki İngiliz Büyükelçiliği Siyasi Dairesi İkinci Katibi olarak görev yapıyordu. Pryor'un, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Doğu Avrupa ve Orta Asya Müdürlüğü aracılığıyla Moskova'ya atandığı bildirildi.

Aynı zamanda, ilk kez agustos ayında Rusya'dan sınır dışı edilen 6 İngiliz istihbarat görevlisinden birinin yerine geçtiği ve yalan bilgi ile ülkeye giriş yaptığı kaydedildi. FSB, bu diplomatın, Rusya'nın güvenliğini tehdit eden yıkıcı istihbarat çalışmaları yürüttüğüne dair işaretler tespit etti.

FSB açıklamasında, "Bu temelde, Rusya Dışişleri Bakanlığı, ilgili departmanlarla işbirliği içinde Wilkes Edward Pryor'un akreditasyonunun iptal edilmesine karar verdi ve kendisine iki hafta içinde Rusya'yı terk etmesi emredildi." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Nigel Casey'nin Bakanlığa çağrıldığını duyurdu. Büyükelçi Casey, görüşmenin ardından kısa bir süre sonra bakanlık binasını terk etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğindeki bir diplomatın...

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğindeki bir diplomatın "istihbarat faaliyetlerinde bulunduğu" gerekçesiyle sınır dışı edilmesine karar verildiğini bildirdi. FSB'den yapılan açıklamada, Moskova'daki İngiliz Büyükelçiliği Siyasi Dairesi İkinci Katibi Wilkes Edward Pryor'un, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa ve Orta Asya Müdürlüğü aracılığıyla Moskova'ya gönderildiği belirtildi. İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Nigel Casey, Büyükelçilikten ayrılırken görüntülendi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğindeki bir diplomatın...

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğindeki bir diplomatın "istihbarat faaliyetlerinde bulunduğu" gerekçesiyle sınır dışı edilmesine karar verildiğini bildirdi. FSB'den yapılan açıklamada, Moskova'daki İngiliz Büyükelçiliği Siyasi Dairesi İkinci Katibi Wilkes Edward Pryor'un, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa ve Orta Asya Müdürlüğü aracılığıyla Moskova'ya gönderildiği belirtildi. İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Nigel Casey, Büyükelçilikten ayrılırken görüntülendi.

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