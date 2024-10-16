Rusya, Luhansk ve Donetsk'teki Yeni Kazanımlarını Açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Luhansk ve Donetsk bölgelerinde iki yerleşim birimini kontrol altına aldığını duyurdu. Bu gelişme, savaşın seyrini değiştirecek stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ele Geçirilen Yerleşim Birimleri

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Rus askeri birlikleri, Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin Nevskoye yerleşimini ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Krasnıy Yar yerleşimini kurtardı. Bu bölgelerdeki kontrol, Rusya'nın cephedeki ilerleyişine işaret ediyor.

Uçak ve Askeri Araç İmhaları

Açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından beri Ukrayna ordusuna ait pek çok askeri varlığın imha edildiği bilgisi verildi. Buna göre, 646 uçak, 283 helikopter, 33,704 insansız hava aracı ve diğer askeri teçhizatlar, çatışmalar sırasında tahrip edildi.

Önceki Tarihli Kontrol Altına Alma İddiası

Önceden de, 14 Ekim tarihinde Rus ordusunun Zaporijya bölgesinin Levadnoye yerleşimini kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Yasa Dışı İlhak Açıklaması

Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Vladimir Putin tarafından 30 Eylül 2022'de imzalanan kararnameyle yasa dışı olarak ilhak edilmişti. Bu durum, uluslararası alanda büyük tartışmalara yol açmaya devam ediyor.