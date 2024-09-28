Rusya'dan Kinjal füze saldırısı

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, bu sabah Kinjal hipersonik füzesi kullanarak Ukrayna'daki bir askeri hava üssüne grup saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Ukrayna'nın Askeri Hedefleri Vuruldu

Açıklamada, Rus ordusunun düzenlediği saldırıların stratejik öneme sahip Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hava üssü altyapısına zarar vermek amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi. "Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kinjal füzeleri ile uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak belirlenen hedefleri vurmuş ve operasyon hedefine ulaşmıştır" denildi.

Kaydedilen Zararlar

Bakanlık, bugüne kadar Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirilen saldırılarda 646 uçak, 283 helikopter, 32 bin 331 insansız hava aracı, 579 hava savunma füze sistemi, 18 bin 447 tank ve zırhlı araç gibi birçok askeri aracın imha edildiğini bildirdi.

Sivil Kaybı ve Saldırılar

Öte yandan, Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Şebekino yerleşim birimine Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen operasyonda bir sivilin hayatını kaybettiğini, iki sivilin ise yaralandığını açıkladı. Bu durum, devam eden çatışmaların sivil halk üzerindeki olumsuz etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.