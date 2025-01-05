Rusya, Ukrayna Saldırılarında 66 İHA Düşürdüğünü Açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda toplam 66 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, Rus ordusunun gece boyunca Ukrayna'nın saldırılarına karşı önemli bir başarı elde ettiği vurgulandı.

Saldırılar sırasında Rostov bölgesinde 37, Bryansk bölgesinde 20, Voronej bölgesinde 2, Belgord ve Oryol bölgelerinde ise 1’er olmak üzere toplamda 61 İHA düşürüldü.

Yerel saatle 10.00-12.00 arasında Rus hava savunma sistemlerinin 5 İHA'yı daha imha ettiği kaydedildi. Bu İHA'ların 3'ü Belgorod, 2'si ise Kursk bölgesinde vuruldu.